بلعريبي يُعطي تعليمات صارمة لتحسين جودة سكنات عدل

عقد اليوم الإثنين، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي، اجتماعا مع الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء “CTC”.

وحضر الإجتماع، والذي تم عقده بمقر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، المدراء الجهويين لوكالة عدل، ومدراء المشاريع بمختلف الولايات والمدراء الجهويين، ومدراء الوكالات التابعة لذات الهيئة.

وعرضت الهيئة الخلال اللقاء، أهم الوسائل والامكانيات التي توفرها لتشديد الرقابة على نوعية وجودة السكنات،وهذا طبقا للتعليمة الوزارية رقم 01/2018.

كما عرضت هيئة “CTC”، التحفظات المسجلة على مستوى مختلف مشاريع عدل، مع تحديد الورشات التي تسجل فيها مشاكل وإبراز أهم التحفظات .

وأعطى المدير العام لوكالة عدل، تعليمات صارمة للمدراء الجهويين ومدراء المشاريع تمثلت فيما يلي:

ضرورة التنسيق بين المدراء الجهويين، و مدراء المشاريع وممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.

استحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع، تابعة للمديرية العامة لوكالة عدل.

الزام شركات الإنجاز ابتداءا من الغد، استعمال الجدار العازل بدل تلبيس جدران الشقق بالجبس.

الزام مدراء المشاريع والمدراء الجهويين بارسال شهادة المطابقة التقنية، التي تقدمها CTC الى المديرية العامة.

الحفاظ على سمعة وكالة عدل، باعتبارها أكبر وكالة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

عدم السماح بتسليم سكنات رديئة، حتى وإن حددت فيها آجال التسليم، وعلى الجميع الإلتزام بهذه التعليمة.

فسخ العقود مع شركة الإنجاز التي لا تحترم معايير جودة، ونوعية السكنات.

تقديم تقارير مفصلة عن كل المشاكل التي تعرقل عملية تقدم المشاريع.

تقديم تقارير مكتوبة للمديرية العام لشركة الإنجاز، التي لا تحرم الجودة و النوعية.