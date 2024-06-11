بلعريبي يُعلن عن حصة سكنية جديدة هامة بإليزي

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عن تخصيص حصة سكنية جديدة لفائدة ساكنة ولاية إليزي.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، تضم هذه الحصة السكنية الجديدة، أزيد من 4000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. منها 800 مسكن إجتماعي و2000 إعانة ريفية و1150 تجزئة إجتماعية للبناء الريفي.

كما كشف بلعريبي عن برنامج إستعجالي للقضاء التام على الشاليهات بعين أمناس وبرج عمر إدريس ومختلف بلديات ولاية إليزي.

وأكد بلعريبي منح 120 مليون سنتيم لترميم السكنات غير اللائقة التي تحتوي على مادة لاميوت السامة.

كما أشرف الوزير، رفقة والي ولاية إليزي أحمد بلحداد، على تدشين مشروع إنجاز مقر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وكالة إليزي.

ليترأس بعدها الوزير إجتماعاً للمدراء الجهويين للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.