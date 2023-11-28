بلعريبي: 100 مليار لولاية بني عباس لإنجاز مشاريع السكن

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أنه تم توفير الأغلفة المالية من أجل الشروع في بداية البرامج السكنية سنة 2024.

وقال بلعريبي في تصريح له خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى ولاية بني عباس، أنه تم تخصيص 1 مليار دينار لولاية بني عباس في 2023. من أجل الشروع في إنجاز البرامج. بالإضافة كذلك إلى غلاف مالي آخر في قانون المالية لسنة 2024 لبني عباس من أجل توفير التهيئة العمرانية في الولاية والبلديات.

كما كشف بلعريبي في سياق ذي صلة، أن البرنامج المخصص لولاية بني عباس سيتم تجسيده على أرض الواقع. والعمل على التهيئة الحضارية من أجل أن تكون ولاية بني عباس وجهة سياحية.

وأوضح وزير السكن، أنه وإلى غاية جوان 2024، سيتم ربط كل التجزئات وسكنات البناء الريفي بمختلف الشبكات والطرقات وكذا الكهرباء والماء.