بلعريبي: 82 % من مكتتبي عدل2 اختاروا مواقع سكناتهم

كشف المدير العام لوكالة عدل، أن 82 % من مكتتبي عدل2 اختاروا مواقع سكناتهم، بعد 4 أيام من فتح الموقع.

وأوضح طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة للجزائر العاصمة، فقد قام 42 ألف مكتتب باختيار مواقع سكناتهم.

وأعلنت وكالة عدل أن 63182 مكتتب تمكن من إختيار مواقع سكناتهم خلال اليوم الأول، عبر 33 ولاية.

وأكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن عملية أختيار المواقع مفتوحة أمام المكتتبين حتي يتسنى لأخر مكتتب من إختيار موقعه.

للإشارة فإن المكتتبين المعنيين بهذه العملية بلغ عددهم 101891 مكتتب على المستوى الوطني .