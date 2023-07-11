بلعريبي يترأس اجتماعا للتحضير لعملية توزيع سكنات”عدل” في  الفاتح من نوفمبر

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تقنيا خاص بمحورين أساسيين.

وحسب بيان وزارة السكن، فيتعلق هذا الإجتماع بتحضير عملية توزيع السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل فيما يخص سكنات البيع بالإيجار “عدل”.

بالإضافة الى عدد المحلات التجارية التي تم تسويقها في برنامج “عدل”.

وعرف الاجتماع حضور الإطارات المركزية للوزارة بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وكذا المدراء الجهويين.

وبعد عرض عدد السكنات المزمع الانتهاء من أشغالها قبل الفاتح نوفمبر المقبل، تم التطرق إلى مختلف البرامج التي تعرف عراقيل تقنية، حيث أسدى الوزير تعليمات بضرورة التنسيق ما بين كل من:

• المدير العام للسكن.

• المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية.

• المدير العام للمدينة.

• المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

وهذا بغية رفع كل العراقيل وبرمجة لقاءات مع المدراء الولائيين قصد ضمان استكمال المشاريع في آجالها.

كما تم التطرق في المحور الثاني إلى ملف المحلات التابعة لوكالة “عدل” والتي تم تسويقها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى المراكز التجارية المبرمج تشييدها في الأحياء السكنية.

تعليمات صارمة وجهها السيد الوزير تقضي بضرورة الانتهاء من هذه المراكز التجارية على مستوى أحياء “عدل”.