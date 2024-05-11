بلعريبي يكشف موعد ” عدل 3 ” .. وهكذا ستكون السكنات

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم بالعاصمة، أن برنامج سكنات البيع بالايجار “عدل 3 ” سيتم الانطلاق فيه قريبا.

وأكد بلعريبي أن الإنطلاق برنامج “عدل 3 ” سيتم بعد أن انتهت مصالحه من جميع التحضيرات، من تخصيص الأوعية العقارية ودفاتر الشروط.

وخلال زيارة تففدية، قادته إلى القطب الحضري 13300 مسكن و10507 مسكن بسيدي عبد الله في العاصمة، أوضح بلعريبي أن “عدل 3 ” سيتم الاعتماد فيها على طابع معماري جديد. حيث ستشيد عمارات تتكون من 20 طابق +1 وأيضا 15 طابق+1. بالإضافة إلى تواجد 6 شقق في الطابق الواحد مع إنشاء مصنع جزائري إيطالي للمصاعد.

كماأضاف بلعريبي ان قطاعه تمكنت من تصحيح جميع الأخطاء السابقة كما تم الإستفادة من الخبرة المكتسبة في مجال إنشاء الأحياء السكنية الجديدة، وهو النمودج، الذي سيتم الإعتماد عليه في برنامج “عدل” 3، حيث سيتم الإستغناء عن المحلات الواقعة أسفل العمارات وتعويضها بمراكز تجارية تتكون من طابقين تعرض فيها جميع السلع والخدمات.

وتابع بلعريبي أن مشاريع الانجاز في برنامج “عدل 3 ” ستجري بوتيرة متسارعة من خلال الشروع في تشييد العمارات والمرافق العمومية في آن واحد.

وسيعرف برنامج “عدل 3 ” إنشاء مساحات خضراء ومسابح وملاعب ومسرح على الهواء الطلق، وكذا محطات تزويد المركبات بالكهرباء. يضيف الوزير.

وكان وزيرالسكن والعمران والمدينة اعبن في وقت سابق لإنطلاق في مشروع سكنات عدل 3 قبل نهاية السداسي الأول.