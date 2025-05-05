بلعريبي:901 ألف مكتتب يستوفون شروط الحصول على سكنات عدل “3”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي إن 901 ألف مكتتب يستوفون شروط الحصول على سكنات عدل “3” بعد الشروع في دراسة ملفات المكتتبين الذين حمّلوا ملفاتهم.

وقال الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم على هامش زيارته للطبعة الـ27 للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية ومواد البناء “باتيماتيك 2025. إنه تم الشروع في دراسة الملفات، حيث أنه من مليون و24 ألف مكتتب وصل عدد المكتتبين الذين يستوفون الشروط إلى 901 ألف مكتتب بعد عملية الغربلة.

وأضاف الوزير أن عملية الغربلة مازالت متواصلة، كما ستكون هناك مراقبة دقيقة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص”، وأيضا مع وزارة الداخلية وهذا للعمل على أن يستفيد المحتاج الحقيقي للسكن، عوض استفادة أناس يغلقون سكناتهم بعد الحصول عليها.