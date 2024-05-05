بلعريبي يتحدث عن أسعار سكنات عدل 3.. وهذا هو الجديد

تحدث وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, عن أسعار سكنات البيع بالإيجار عدل 3.

ويأتي هذا في ندوة صحفية على هامش افتتاح الطبعة ال 26 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والاشغال العمومية “باتيماتيك” المقام بقصر المعارض (الصنوبر البحري).

وأعلن الوزير، أنه سيتم رفع سعر السكنات في إطار البرنامج الجديد للبيع بالإيجار “عدل 3”, بشكل مدروس وعقلاني.

وأشار بلعريبي في السياق ذات صلة، إلى أنه “يجري حاليا دراسة هذا الموضوع بطريقة عقلانية”, مضيفا أنه “ستكون هناك زيادة بحكم ارتفاع مواد البناء, لكن بطريقة مدروسة وعملية”.

وبخصوص التحضيرات لإطلاق الاكتتاب في هذا البرنامج, أكد الوزير أن العمل قد انطلق “بشكل استباقي” لتوفير الاوعية العقارية حيث يجري حاليا إنجاز دراسات التربة بعدد من المواقع التي ستستقبل هذا البرنامج السكني في مرحلته الأولى, مبرزا ان “العقار لم يعد عائقا, على عكس البرنامج السابق”.

واضاف بأن التحضير لهذا البرنامج الجديد بلغ مراحله الاخيرة, فبالموازاة مع اجراء التجارب التقنية على المنصة الخاصة بالاكتتاب, تجري مراجعة الاطار التشريعي المنظم لهذه الصيغة.