بلعريبي يُطمئن: سكنات عدل 3 قريبة من مقرات العمل وسننجز 400 ألف وحدة سنوياً

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن قطاعه استفاد من تجربة “عدل 2”. وسيعمل على تمكين مكتتبي “عدل 3” من الحصول على سكنات بالقرب من أماكن عملهم.

وفي ردّه على أسئلة شفوية بمقر المجلس الشعبي الوطني. قال بلعريبي: “التجربة التي قمنا بها في عدل 2 لن تكون في عدل 3”.

وأضاف وزير السكن: “إشكال تغيير المواقع سنقضي عليه في عدل 3، وسيحصل المواطن على سكن يليق به”.

وفي السياق ذاته، قال وزير السكن إنه، وفقاً لتعهدات رئيس الجمهورية، سيتم بناء 2 مليون سكن في برنامج “عدل 3” خلال العهدة الثانية. أي ما يقارب 400 ألف وحدة سكنية كل سنة “.