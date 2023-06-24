بلعطوي:”الجميع سمح فينا ومن هب ودب أصبح يحمل قميص الحمراوة “

أبدى مدرب مولودية وهران عمر بلعطوي سخطه الكبير اتجاه لاعبيه الذين قاطعوا التدريبات اليوم السبت باستثناء 4 فقط.

وقال عمر بلعطوي في تصريح لـ “النهار” اليوم السبت “من هبّ و دب أصبح يلعب للفريق، 4 لاعبين فقط وجدناهم حاضرين في التدريبات، بن عياد، ايزماني، لقرع وبلعريبي، الآمر لا يشرف ولا واحد، لا نملك مسيرين في الفريق، و الحارس القضائي فقط، يستطيع التسيير”.

كما أضاف بلعطوي “رانا مهملين وسمحوا فينا وإن تطلب اللعب بفريق 18 سنة سنلعب، مولودية وهران لن يموت بالرجال، الحراس القضائي قال لنا لا توجد اموال، حتى الأموال لم ينالوا رواتبهم”.

وختم مدرب الحمراوة “منذ بداية الموسم، أخذنا راتب شهرين، و حتى اللاعبين المقاطعين يملكون بعض الحق، اللاعبون الذي خططوا للمقاطعة، لن نسمح في فريقنا بعدما سمحتوا فيها”.

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