بلعطوي:”بلايلي قال لي أنه مستعد لمساعدة مولودية وهران في أي وقت”

كشف مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، عن الحديث الذي جمعه بلاعب المنتخب الوطني ونادي أجاكسيو يوسف بلايلي.

وصرح بلعطوي لقناة النهار اليوم الأربعاء:”يوسف إبن مدينة وهران، وترعرع في النادي وتدرج في فئاته، وهو شخص محب للفريق”.

وتابع حديثه بلعطوي:”تحدثت مع بلايلي عن الفترة الأخيرة والمشاكل التي تعرض لها مع فريقه السابق بريست، وتوقيعه في نادي أجاكسيو”.

كما أوضح بلعطوي:”بلايلي قال لي أنه سيخصص جزء من منحة فوز فريقه في الليغ1، كهدية لفريق مولودية وهران”.