بلعطوي :”أتمنى من شركة هيبروك شراء كل أسهم مولودية وهران”

أبدى مدرب مولودية وهران عمر بلعطوي سعادته إثر الاتفاق مع شركة هيبرو لشراء أسهم الفريق الوقت الراهن.

وقال عمر بلعطوي في تصريح لـ “النهار” اليوم الأربعاء :”عند مجيء هذه الشركة، أتمنى شراء كل الأسهم، أشكر السيد الوالي على المجهودات بمجيء الشركة، المساهمون ذهبوا بفضل الوالي بعد إقناعهم”.

كما أضاف بلعطوي “الفريق دون مساهمين عبد قدوم الشركة، يجب الدعم اللازم، يجب وضع برنامج قاعدي، و أشخاص أكفاء خاصة من المكلفين من الناحية المالية”

وختم ابن مدينة الباهية “أي شخصي يريد تقديم الإضافة للمولودية، متفائل وقادرين بالعودة إلى الواجهة”.

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