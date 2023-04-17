بلعطوي: “الرابطة هي من رفضت تأجيل مباراتنا أمام الشباب”
بقلم كريم تيغرمت
نفى مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، رفضه تأجيل مباراتهم أمام شباب بلوزداد، مؤكدا بأن القرارا تم اتخاذه من طرف الرابطة المحترفة.
وصرح بلعطوي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “إدارة شباب بلوزداد اتصلت بنا لتأجيل مباراتها معنا، وأنا منحت موافقتي كتقني”.
كما أضاف: “وافقت على التأجيل، من أجل الجزائر، كون شباب بلوزداد يمثلون الجزائر في منافسة افريقية”.
كما أضاف مدرب الحمراوة: “الرابطة رفضت تأجيل المباراة، وهذا من حقها، كون القرار الأخير يعود لها”.
يذكر أن مولودية وهران، يستقبل شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ18 من البطولة المحترفة.
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