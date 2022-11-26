بلعطوي: “انهزمنا بطريقة رياضية أمام فريق آمن بقدراته”

اعترف مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، بأحقية تأهل فريق أولمبي أقبو، للدور الـ16 من منافسة كأس الجمهورية.

وصرح بلعطوي، عقب هزيمة فريقه، أمام أولمبي أقبو: “في هذه المباراة لم نملك العديد من الحلول بسبب الاصابات”.

كما أضاف: “لكن هذه ليست أعذار لاقصائنا في الكأس، انهزمنا بطريقة رياضية أمام فريق آمن في قدراته”.

يذكر أن فريق مولودية وهران، أقصي على أرضية ميدانه، أمام أولمبي أقبو من الدور الـ32 لكأس الجمهورية بضربات الجزاء.