بلعطوي: “رغم كل الصعوبات نتواجد في مركز مشرف”

ثمن مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، الفوز المحقق على حساب شبيبة القبائل، رغم الصعوبات التي يعيشها فريقه هذا الموسم.

وصرح بلعطوي، لتلفزيون “النهار”: “الوضعية التي يعيشها الفريق حاليا جد صعبة، رغم ذلك نتواجد في مركز مشرف من ترتيب البطولة”.

كما أضاف مدرب الحمراوة: “كنا تحت ضغط كبير، وفوزنا أمام شبيبية القبائل، يسمح لنا باسترجاع أنفاسنا”.

وتابع عمر بلعطوي: “لا زالت تنتظرنا مباراة أخيرة من مرحلة الذهاب، وأتمنى تحسن أمور الفريق ليعود إلى الواجهة”.