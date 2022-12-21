بلعطوي: “رغم كل الصعوبات نتواجد في مركز مشرف”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، الفوز المحقق على حساب شبيبة القبائل، رغم الصعوبات التي يعيشها فريقه هذا الموسم.
وصرح بلعطوي، لتلفزيون “النهار”: “الوضعية التي يعيشها الفريق حاليا جد صعبة، رغم ذلك نتواجد في مركز مشرف من ترتيب البطولة”.
كما أضاف مدرب الحمراوة: “كنا تحت ضغط كبير، وفوزنا أمام شبيبية القبائل، يسمح لنا باسترجاع أنفاسنا”.
وتابع عمر بلعطوي: “لا زالت تنتظرنا مباراة أخيرة من مرحلة الذهاب، وأتمنى تحسن أمور الفريق ليعود إلى الواجهة”.
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