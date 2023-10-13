بلعطوي :”شباب بلوزداد كان قويا وسنعمل على تصحيح الأخطاء”
بقلم عزيز طالبي
كشف عمر بلعطوي عن الأسباب الحقيقية وراء الخسارة القاسية أمام الضيف شباب بلوزداد بثلاثية كاملة داخل القواعد وأمام الجمهور.
وقال عمر بلعطوي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة :”الخصم كان أقوى صراحة، و من الناحية المعنوية انهرت بعض الشيء و فقدنا الأمل”.
كما أضاف بلعطوي “أتكلم عن نفسي و عن اللاعبين، الخصم كان في مستوى عالي و مستوانا نستطيع القول أنه لا زلنا نتأقلم مع القسم الأول، كما أثر علينا تأهيل لاعبينا الجدد”.
وختم المدرب السابق لمولودية وهران “لعبت بمدافعين في الهجوم، لكن سنبقى نلعب و نحسن مستوانا في قادم المواعيد و حتى الإصابات، نلعب ببعض الآمال الناقصين خبرة”.
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