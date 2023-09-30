بلعطوي: “ضيعنا فوزا في المتناول أمام مولودية وهران”

أبدى مدرب الاتحاد السوفي، عمر بلعطوي، رضاه عن نتيجة التعادل التي حققها فريقه أمام مولودية وهران، رغم اعتباره بأن فريقه ضيّع فوزا في المتناول.

وصرح بلعطوي، عقب هذه المباراة، لتلفزيون “النهار”: “حققنا نقطة ثمينة في مواجهة مولودية وهران، رغم أن المباراة جرت بملعبنا”.

كما أضاف مدرب الاتحاد السوفي: “ردة فعل أنصارنا، عقب هذه المباراة، تؤكد بأننا قدّمنا المردود الذي كان منتظرا منا”.

وتابع عمر بلعطوي: “رغم أننا خلقنا فرص قليلة، إلا أننا ضيّعنا أهدافا مُحققة كانت قادرة على منحنا الفوز، لكن يبقى التعادل منطقي بالنظر لأداء مولودية وهران”.