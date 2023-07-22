بلعطوي: “عقدي انتهى مع مولودية وهران والفريق يواجه عدة مشاكل”
بقلم كريم تيغرمت
أكد المدرب عمر بلعطوي، انتهاء مشواره مع فريق مولودية وهران، بعد نجاحه في مهمة ضمان بقاء الفريق في القسم المحترف.
وصرح بلعطوي، لتلفزيون “النهار”: “أنا لست باقٍ في مولودية وهران، كون العقد الذي يربطني بالفريق انتهى”.
كما أضاف: “بالنسبة لنا المهمة التي جئنا من أجلها انجزت بنجاح، كون هدفنا كان ضمان البقاء ونجحنا في ذلك”.
وأردف: “قرار بقائي في الفريق من عدمه ليس بيدي، لكن بالنسبة لي الوضعية التي يتواجد عليها فريق مولودية وهران حاليا جد صعبة”.
وتابع عمر بلعطوي: “أتمنى أن يكون قدوم شركة، فرصة لوضع الفريق في السكة الصحيحة، كوننا على مشارف بداية الموسم والفريق جد متأخر مع كل المشاكل التي يواجهها”.
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