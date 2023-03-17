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الرياضة

بلعطوي: “قدوم شركة “هيبروك” سيكون جد ايجابي لمولودية وهران”

بقلم كريم تيغرمت
بلعطوي: “قدوم شركة “هيبروك” سيكون جد ايجابي لمولودية وهران”
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أبدى مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، ارتياحه الكبير بقدوم شركة جديدة على رأس الفريق، مؤكدا بأن ذلك سيعود بالفائدة على الحمراوة.

وصرح بلعطوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “التغيير الذي شهده الفريق مؤخرا بقدوم شركة “هيبروك”، سيكون جد ايجابي علينا”.

كما أضاف: “ننتظر قيام الشركة الجديدة المالكة للنادي بعمل كبير لاعادة هيكلة الفريق تحسبا للموسم المقبل”.

وتابع عمر بلعطوي: “عملية بيع أسهم الفريق لشركة “هيبروك” تسير في أحسن الظروف، في انتظار استكمال آخر الإجراءات مع مساهم أخير”.

رابط دائم : https://nhar.tv/bHDqi
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