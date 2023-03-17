بلعطوي: “قدوم شركة “هيبروك” سيكون جد ايجابي لمولودية وهران”

أبدى مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، ارتياحه الكبير بقدوم شركة جديدة على رأس الفريق، مؤكدا بأن ذلك سيعود بالفائدة على الحمراوة.

وصرح بلعطوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “التغيير الذي شهده الفريق مؤخرا بقدوم شركة “هيبروك”، سيكون جد ايجابي علينا”.

كما أضاف: “ننتظر قيام الشركة الجديدة المالكة للنادي بعمل كبير لاعادة هيكلة الفريق تحسبا للموسم المقبل”.

وتابع عمر بلعطوي: “عملية بيع أسهم الفريق لشركة “هيبروك” تسير في أحسن الظروف، في انتظار استكمال آخر الإجراءات مع مساهم أخير”.