بلعطوي :”لم نأخذ ولا سنتيم وسنعتمد على أمال الفريق مستقبلا”

كشف مدرب مولودية وهران عمر بلعطوي عن عدم تلقيه أي سنتيم من قبل المسؤولين عن الفريق بالإضافة إلى لاعبيه.

وقال عمر بلعطوي في تصريح لـ “النهار” اليوم “نحن لم نأخذ ولا سنتيم لكن في الوقت الراهن السكوت أفضل، لأن الفريق عيش وضعية صعبة”.

كما أضاف بلعطوي “على لاعبي مولودية وهران تحمّل المسؤولية. مرحبا باللاعبين الذي أراد التدرب مرحبا به، و في حالة رفضهم نملك الآمال”.

كما حتم مدرب الحمراوة “لا نملك رئيس للنادي و لا نملك حتى مستقبل. كنت أود من اللاعبين أن يتكلموا عن الرواتب من قبل، الأفضل حاليا هو التركيز على المستقبل”.

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