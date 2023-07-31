بلعطوي مدربا للصاعد الجديد اتحاد واد سوف

عينت إدارة فريق اتحاد واد سوف، الصاعد الجديد للمحترف الأول، المدرب عمر بلعطوي على رأس العارضة الفنية للفريق.

وأمضى عمر بلعطوي، اليوم الإثنين، على العقد الجديد الذي يربطه باتحاد واد سوف، بعد اتفاق الطرفان على جميع التفاصيل.

كما يأتي التحاق بلعطوي، بالاتحاد السوفي، بعد تجربته الأخيرة الموسم المنقضي، مع فريق مولودية وهران.

يذكر أن فريق اتحاد واد سوف، حقق انجازا تاريخيا، الموسم الماضي، بصعوده للقسم المحترف لأول مرة في تاريخه.