بلعطوي: “مقرة فريق محترم وعلينا إظهار عزيمة كبيرة في مواجهتهم”

اعترف مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، بصعوبة المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بنجم مقرة، والتي تتطلب منهم عزيمة كبيرة للفوز بها.

وصرح بلعطوي، لتلفزيون “النهار”: “مقرة فريق محترم، لذا علينا الحذر، وأن نحسن تسير أطوار هذه المقابلة”.

كما أضاف: “سنخوض سفرية طويلة، أين سنتجه إلى سطيف لاستكمال تحضيراتنا لهذه المباراة الصعبة”.

وتابع مدرب الحمراوة، عمر بلعطوي: “على لاعبينا إظهار الكثير من العزيمة والرغبة في هذه المباراة، مثلما تعودوا عليها دائما”.