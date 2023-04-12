بلعطوي: “مولودية وهران أمانة ونحن بحاجة لمن يساعدنا في الحفاظ عليها”

تحدث مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي عن الوضعية الحالية للفريق، داعيا الجميع للوقوف من أجل المحافظة عليه.

وصرح بلعطوي لتلفزيون “النهار”: “والي وهران تحدث مع مسؤولي النادي الهاوي، أين دعاهم للوقوف إلى جانب الفريق”.

وأضاف مدرب الحمراوة: “حاليا لا نملك مسيريين يقفون إلى جانبنا، ويدافعون عنا في تنقلاتنا خارج الديار، في ظل الكولسة الحالية”.

وتابع عمر بلعطوي: “مولودية وهران أمانة بين أيدينا، ومرحبا بكل من يأتي لمساعدتنا في الحفاظ على هذه الأمانة”.