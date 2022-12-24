بلعطوي : “نطمح لانهاء مرحلة الذهاب بفوز أمام بسكرة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، عزمه رفقة أشباله، لانهاء مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة بفوز في مواجهة اتحاد بسكرة.
وصرح بلعطوي، لتلفزيون “النهار”: “بعد فوزنا الأخير داخل الديار، خُضنا تحضيراتنا لمواجهة اتحاد بسكرة بمعنويات عالية”.
كما أضاف: “المقابلة الأخيرة من مرحلة الذهاب والتي ستجمعنا باتحاد بسكرة، ستكون قوية، وعلينا أن نعرف كيفية تسيير هذا اللقاء”.
وتابع عمر بلعطوي: “نطمح لانهاء مرحلة الذهاب بفوز على ميداننا، رغم ادراكنا بأن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق محترم اسمه اتحاد بسكرة”.
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