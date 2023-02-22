بلعطوي :” نعتذر لوالي وهران والوضعية لا تسمح لنا بالمغادرة “

كشف مدرب وهران عمر بلعطوي عن التفكير في تقديم استقالته بعدما قدّم رسالة شكر و اعتذار لوالي ولاية وهران السعيد سعيود.

وقال عمر بلعطوي في تصريح له لـ “النهار” اليوم الأربعاء “كرهنا من هذه الوضعية، فكّرنا في تقديم الاستقالة رفقة الطاقم الفني، نحن لسنا مسؤولين عن الفريق، نقوم بأعمال ليست من واجبنا لكنه ليس وقت القرار”

وأضاف بلعطوي “الإضراب تسبب فيه بعض الأشخاص الذين حضروا، لاعبين يجب آن يكونوا مسؤولين”

وأردف بلعطوي “وضعنا كل الثقة في الوالي، أشخاص يريدون تحطيم مدينة وهران، نحن فخورون، وسنقدم رسالة اعتذار لوالي وشكر له”

وختم مدرب الحمراوة “الوالي أراد هيكلة الفريق وإعادة هيبته، أشخاص يريدون التلاعبات،يجب عليهم ترك الناس يعملون”.

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