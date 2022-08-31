بلعطوي: “هدفنا إعادة هيبة مولودية وهران”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدرب الجديد لمولودية وهران، عمر بلعطوي، المفاوضات التي جمعته بإدارة الفريق قبل توقيع على العقد، والأهداف المسطرة للموسم الجديد.
وصرح بلعطوي، لتلفزيون “النهار”: “الاتصالات مع إدارة الفريق تعود لمدة شهر، لكن الظروف لم تسمح لي بقبول العرض”
كما أضاف: “بعد رحيل عمراني، أصبحت الأبواب مفتوحة أمامي، ما جعلني أوافق على العرض والإمضاء على عقدي مع الفريق”.
وبخصوص الأهداف المسطرة، أوضح المدرب عمر بلعطوي: “هدفنا هو اعادة هيبة الفريق من كل النواحي، سواء من الجانب التنظيمي، أو الفني”.
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