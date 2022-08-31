بلعطوي: “هدفنا إعادة هيبة مولودية وهران”

كشف المدرب الجديد لمولودية وهران، عمر بلعطوي، المفاوضات التي جمعته بإدارة الفريق قبل توقيع على العقد، والأهداف المسطرة للموسم الجديد.

وصرح بلعطوي، لتلفزيون “النهار”: “الاتصالات مع إدارة الفريق تعود لمدة شهر، لكن الظروف لم تسمح لي بقبول العرض”

كما أضاف: “بعد رحيل عمراني، أصبحت الأبواب مفتوحة أمامي، ما جعلني أوافق على العرض والإمضاء على عقدي مع الفريق”.

وبخصوص الأهداف المسطرة، أوضح المدرب عمر بلعطوي: “هدفنا هو اعادة هيبة الفريق من كل النواحي، سواء من الجانب التنظيمي، أو الفني”.