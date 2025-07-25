بلعطوي: “هدفنا بناء فريق لاعادة غالي معسكر لمكانته الحقيقية”

كشف المدر ب الجديد لفريق غالي معسكر، عمر بلعطوي، الأهداف الأساسية التي يسعة بلوغها في الموسم الجديد.

وصرح بلعطوي، عقب ترسيم التحاقه بغالي معسكر، كمدرب جديد للفريق: “هدفنا الاول في الموسم الجديد هو بناء فريق، كون عدة لاعبين غادرو مؤخرا”.

كما أضاف مدرب غالي معسكر: “نحن كطاقم فني جديد، سنخوض تحدي لاعادة هذا الفريق العريق لمكانته الحقيقة”.

وتابع عمر بلعطوي: “أتمى أن يكون الانصار سند حقيقي للفريق، والقيام بدورهم من خلال مساعدتنا على التقدم نحو الأمام”.