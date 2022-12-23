بلعطوي: “هدفنا ضمان البقاء في المحترف الأول”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، عن أهداف فريقه لهذا الموسم، مؤكدا بأن الأهداف المسطرة في بداية الموسم لم تتغير.
وصرح بلعطوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “يجب أن لا نغتر كثيرا بنتائجنا المحققة إلى حد الآن”.
كما أضاف مدرب الحمراوة: “هدفنا لازال كما كان محددا في وقت سابق، وهو ضمان البقاء في أقرب فرصة”.
وتابع عمر بلعطوي: “سنواصل العمل بجد، للحفاظ على نتائجنا الايجابية، كما نأمل في المقابل تحسن الوضعية المادية للفريق”.
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