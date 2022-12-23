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الرياضة

بلعطوي: “هدفنا ضمان البقاء في المحترف الأول”

بقلم كريم تيغرمت
بلعطوي: “هدفنا ضمان البقاء في المحترف الأول”
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تحدث مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، عن أهداف فريقه لهذا الموسم، مؤكدا بأن الأهداف المسطرة في بداية الموسم لم تتغير.

وصرح بلعطوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “يجب أن لا نغتر كثيرا بنتائجنا المحققة إلى حد الآن”.

كما أضاف مدرب الحمراوة: “هدفنا لازال كما كان محددا في وقت سابق، وهو ضمان البقاء في أقرب فرصة”.

وتابع عمر بلعطوي: “سنواصل العمل بجد، للحفاظ على نتائجنا الايجابية، كما نأمل في المقابل تحسن الوضعية المادية للفريق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/YbuO6
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