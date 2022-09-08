الوطني بلعـابـد: أكثر من 4 مليون تلميذ سيستفيدون من الكتاب المجاني بقلم قناة النهار نشر في 08 سبتمبر 2022 - 10:42 شارك غرِّد أرسل 33 0 بلعـابـد: أكثر من 4 مليون تلميذ سيستفيدون من الكتاب المجاني إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2nxt4 اقرأ أيضا حرائق الغابات: وفاة 37 شخصا وإصابة 183 آخرين عبر 21 ولاية الوطني 18 أوت إسبانيا تتحسر على تأزم علاقتها مع الجزائر الوطني 28 أوت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تتخذ قرارا صارما ضد الريسوني الوطني 21 أوت إصابة 10 أشخاص في 8 حوادث مرور بجيجل الوطني 18 أوت فرنسا تشيد بمرافقة سرب من المقاتلات الجزائرية الطائرة الرئاسية الفرنسية الوطني 28 أوت وزارة التجارة: تنظيم حوالي 64 سوق رحمة لاقتناء المستلزمات المدرسية الوطني 02 سبتمبر إنشاء مجلس أعمال جزائري ياباني لبعث التعاملات الإقتصادية بين البلدين الوطني 27 أوت تبدأ عملها الأربعاء.. تنصيب لجنة للتكفل بمتضرري الحرائق الوطني 22 أوت انطلاق التسجيل وسحب دفاتر الشروط لوكالات السياحة الراغبة في الترشح لتنظيم العمرة الوطني 01 سبتمبر أوامر بالإنتهاء من ضبط خسائر الحرائق بكل أنواعها للشروع في عمليات التعويض الوطني 22 أوت