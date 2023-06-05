قناة النهار بلعـــابد : الأرضية الرقمية لوزارة التربية مفتوحة.. بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 10:29 شارك غرِّد أرسل 27 0 بلعـــابد : الأرضية الرقمية لوزارة التربية مفتوحة..وسيتم توظيف حملة الشهادات قبل الدخول المدرسي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HLzPH اقرأ أيضا والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال قيمة مضافة للولاية قناة النهار 30 ماي باتنة : كباش السلالة العربية الأصيلة..من 30 مليون إلى 45 مليون سنتيم قناة النهار 04 جوان سرقة ..البالوعات.. ظاهرة تتسبب في إنسداد مجاري صرف مياه الأمطار بغليزان قناة النهار 02 جوان عدالة: إعفاء القصر المدمنين من عقوبة الحبس .. رعاية صحية وحماية قانونية قناة النهار 21 ماي صريح جدا : التأمين على الممتلكات..ثقافة غائبة لدى الجزائريين ! قناة النهار 04 جوان كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة قناة النهار 15 ماي الرئيس تبون يشرف رفقة الوزير الأول البرتغالي على مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين قناة النهار 24 ماي والي وهران: أرسلوا فيديوهات وصور مفبركة لفيضانات وحرائق بوهران قناة النهار 25 ماي ميلة: سيول الأمطار تتسبب بهدم جدار مدرسة وأضرار بمخارج الوديان قناة النهار 29 ماي عودة حركة المرور على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين أولاد فايت و بابا حسن قناة النهار 25 ماي