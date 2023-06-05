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بلعـــابد : الأرضية الرقمية لوزارة التربية مفتوحة..

بقلم النهار أونلاين
بلعـــابد : الأرضية الرقمية لوزارة التربية مفتوحة..
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بلعـــابد : الأرضية الرقمية لوزارة التربية مفتوحة..وسيتم توظيف حملة الشهادات قبل الدخول المدرسي.

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