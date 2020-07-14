بلعمبري: إنتاج الوحدات الصيدلانية وشبه الصيدلانية سيخفض فاتورة الاستيراد بـ 900 مليون دولار

باب الفرج
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بلعمبري: إنتاج الوحدات الصيدلانية وشبه الصيدلانية سيخفض فاتورة الاستيراد بـ 900 مليون دولار
بقلم أمينة داودي

كشف مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، أنه وبعد تسريع دخول إنتاج الوحدات الصيدلانية وشبه الصيدلانية ستمكن من رفع إنتاجية السوق الوطنية من الأدوية.

وأضاف بلعمبري خلال زوله ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة، أن هذا التوجه يضع صوب أعين القائمين على القطاع محاربة العراقيل البيروقراطية ويدعو المهنيين الى التسريع في منح الرخص، التسويق والاستلام.

وأكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص”أن هناك ما يقارب 40 وحدة هي في إطار الاستلام والتعجيل بتشجيع إسراع الانتاجات في هذه المشاريع ما يرفع من إمكانيات الإنتاج الوطني”.

وكشف بلعمبري، أن للعديد من الوحدات الإنتاجية فائضا في الإنتاج وتستطيع ان تغزو الأسواق الخارجية على غرار السوق العربية والإفريقية وإذا سارعت في الأسابيع القليلة القادمة أكثر من 40 وحدة في إنتاج موادها وتسويقها فمن المحتمل جدا أن نقتصد  خلال السنة القادمة  ما بين 400 الى 900 مليون دولار.


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