بلعمبري: التلقيح في الصيدليات مجاني.. واستيراد 2000 مكثف أوكسجين لتوزيعها

قال رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أن الصيادلة الخواص سيباشرون في عملية التلقيح ضد كوفيد -19 . في إطار إشراكهم من قبل وزارة الصحة التي كانت قد رخصت في وقت سابق للصيادلة والعيادات الخاصة بالمشاركة في عملية التطعيم.

وأضاف مسعود بلعمبري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الصيدلي قريب جدا من المواطن. والصيدليات منتشرة بصورة كافية عبر جميع مناطق الوطن. حيث هناك ما لايقل عن 4500 صيدلية متواجدة في مناطق الظل. مؤكدا أن كل هذا العوامل تجعل الصيدلية مؤهلة لاستقبال المواطنين والتكفل بعملية تلقيحهم بصفة مجانية

من جهة أخرى كشف رئيس نقابة الصيادلة الخواص بالتنسيق بلعمبري، أنه تم التنسيق مع متعامل لاستيراد 2000 جهاز مكثف للأكسجين بصفة عاجلة، ستصل في غضون أيام. مضيفا أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة المكثفة للأوكسجين عبر جميع الولايات.