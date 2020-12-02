بلعمبري: لم يسبق للجزائر أن بلغت هذا المستوى من ندرة الأدوية!

أكد رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أنه لم يسبق للجزائر أن بلغت هذا المستوى من ندرة الأدوية من قبل.

وقال بلعمبري في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن هناك 302 دواء نادر في السوق، من بينها أدوية أساسية.

وأشار بلعمبري، إلى أن “قضية ندرة الدواء ليست بالجديدة ولا يمكن التستر عليها”.

وأضاف ذات المتحدث، أن المسؤولين أكدوا بأنه لن تكون هناك ندرة للأدوية إلى نهاية هذه السنة، لكن الأرقام المسجلة، لا تدفعنا للتفاؤل، خاصة وأنها مرشحة للإرتفاع.

مشيرا إلى أن “نفس التصريحات كانت تؤكد أنه سيتم قبل نهاية السنة إقتصاد 500 مليون دولار من فاتورة الإستيراد، واستبدالها بأدوية منتجة محليا، لكن لم يحدث أي شيء”.

وأرجع مسعود بلعمبري أسباب هذه الندرة إلى مشكل إمضاء برامج الإستراد.

وأورد بلعمبري: “غياب المراقبة والشفافية في إطار غياب الرقمنة لعب دورا في تفاقم هذا المشكل”.

وطالب ذات المسؤول، بضرورة إنشاء خلية يقظة للقيام بتحقيقات ميدانية لتشخص المشكل مع المتعاملين.