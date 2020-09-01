بلعمبري: لوبيات تورطوا في الإستيراد غير الشرعي وراء ندرة الدواء

قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أن التوصيات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في قطاع الصيدلة يعد بمثابة حافز للتطلع لصناعة دوائية واعدة.

وأوضح بلعمبري خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن صيدال ظلت قدوة ورائدة في مجال الصناعة الصيدلانية رغم ما تعرضت له من عراقيل من طرف لوبيات الاستيراد لتحطيمها.

وأضاف بلعمبري، أن الدولة تسعى إلى خلق صناعة دوائية حقيقية من خلال المشاريع المبرمجة من طرف مجمع صيدال.

وكشف ذات المتحدث، أن مشروع مخبر الأنسولين سيحد كثيرا من فاتورة الاستيراد.

وفي سياق آخر قال بلعمبري، “أن لوبيات دواء ومخابر تورطوا في الاستيراد غير الشرعي وخلق الفوضى والندرة في سوق الدواء”.

وأرجع بلعمبري ندرة بعض الأدوية في السوق إلى غياب متابعة المستوردين المكلفين بتوريد تلك الأدوية فضلا عن الاحتكار الذي تمارسه مؤسسات بعينها لبعض الأدوية.