بلعمبري: 130 دواء مفقود تماما من الصيدليات

كشف مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص أن وزارة الصحة سجلت مابين 120 و130 دواء مفقود تماما.

وأضاف ذات المتحدث، أن 20 بالمائة من هذه الأدوية تتعلق بالأمراض المزمنة، و130 دواء غير متوفر بطريقة منتظمة.

مشيرا إلى أن الصيادلة يجدون أنفسهم في وضعيات حرجة عند مواجهة المرضى بعدم توفر الأدوية الأساسية.

وقال أن عدد مستوردي الأدوية بالجزائر يتراوح بين 60 و70 كل سنة، فيما برهنت مجموعة من المستوردين أنها سبب تذبذب السوق.

مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول في حال وجود خلل قد يؤدي إلى الندرة وهو ما يتطلب سنة أو سنتين للعودة إلى الإستقرار.

وأرجع بلعمبري سبب ندرة الأدوية في السوق إلى إعلان بعض المنتجين الوطنيين في شروعهم لإنتاج بعض الأدوية المستوردة.

وتأخرهم في تطبيق برامجهم والذي قابله تسرع في إلغاء عمليات إستيراد تلك الأدوية قبل توفير المنتج المحلي الذي يعوضها.