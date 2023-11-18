بلعمري :”أستمتع في مولودية الجزائر والمكتوب لم يقودني إلى القبائل”

أبدى مدافع مولودية الجزائر جمال بلعمري رضاه التام للمستويات التي يقدمها رفقة فريقه في البطولة الوطنية خاصة بعد الفوز الأخير أمام أولمبي الشلف.

وعاد جمال بلعمري للحديث عن قرب حمله قميص شبيبة القبائل الصائفة الماضية خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي “سأكشف بعض الأمور، نفس الراتب الذي تفاوضت به في شبيبة القبائل هو الذي أناله في مولودية الجزائر، أحب فريق شبيبة القبائل لكن لم يكون هناك مكتوب في حمل القميص”.

كما انتقد جمال بلعمري الرئيس السابق لشباب قسنطينة محمد بولحبيب “بولحبيب لم أتفاوض معه بتاتا، وتفاجأت من تصريحه اتجاهي الصائفة الماضية، حول مطالبي، لم اتكلم معه بتاتا”.

كما ختم كلامه عن رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر “حاج رجم يقوم بعمل كبير، و يعتبر صديق بالنسبة لنا، أستمتع الموسم الحالي”.

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