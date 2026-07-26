بلعمري: “أنصار المولودية من حقهم المطالبة بميركاتو في المستوى”

تحدث المناجير، والناطق الرسمي لمولودية الجزائر، جمال بلعمري، عن الميركاتو الصيفي للفريق، مؤكدا توافق مطالب الأنصار، مع مساعي إدارة النادي.

وصرح بلعمري، في حوار، للصفحة الرسمية للمولودية: “موضوع الساعة هو الميركاتو، الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى أنصار مولودية الجزائر”.

كما أضاف: “أنصار المولودية من حقهم المطالبة باستقدامات تليق بالمستوى الذي بلغه الفريق، والتحديات التي تنتظره”.

وتابع جمال بلعمري: “أطمئن أنصار المولودية، بأن إدارة الفريق تسير في نفس اتجاه مطلب أنصار الفريق فيما تعلق بالاستقامات الصيفية، وشخصيا سأضع كامل خبرتي، في هذا الملف”.