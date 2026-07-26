بلعمري: “الأمور سارت بسلاسة في مفاوضاتنا مع بلايلي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مناجير مولودية الجزائر، جمال بلعمري، عن المفاوضات الأخيرة التي جمعتهم باللاعب يوسف بلايلي، من أجل عودته للمولودية.
وصرح بلعمري، في هذا الخصوصن للصفحة الرسمية للنادي: “فيما تعلق بملف يوسف بلايلي، إدارة الفريق قامت بتنوير الشارع الرياضي، وأنصار المولودية، من خلال بيان رسمي”.
كما أضاف: “بلايلي، يعتبر ابن الفريق، وخلال مفاوضاتنا الأخيرة معه، الأمور سارت بسلاسة، كون الرغبة متبادلة بين الطرفين”.
وتابع مناجير مولودية الجزائري، جمال بلعمري: “نتمنى في المستقبل القريب، حسم جميع الأمور في الموعد اللازم”.
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