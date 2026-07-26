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الرياضة

بلعمري: “الأمور سارت بسلاسة في مفاوضاتنا مع بلايلي”

بقلم كريم تيغرمت
بلعمري: “الأمور سارت بسلاسة في مفاوضاتنا مع بلايلي”
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تحدث مناجير مولودية الجزائر، جمال بلعمري، عن المفاوضات الأخيرة التي جمعتهم باللاعب يوسف بلايلي، من أجل عودته للمولودية.

وصرح بلعمري، في هذا الخصوصن للصفحة الرسمية للنادي: “فيما تعلق بملف يوسف بلايلي، إدارة الفريق قامت بتنوير الشارع الرياضي، وأنصار المولودية، من خلال بيان رسمي”.

كما أضاف: “بلايلي، يعتبر ابن الفريق، وخلال مفاوضاتنا الأخيرة معه، الأمور سارت بسلاسة، كون الرغبة متبادلة بين الطرفين”.

وتابع مناجير مولودية الجزائري، جمال بلعمري: “نتمنى في المستقبل القريب، حسم جميع الأمور في الموعد اللازم”.

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