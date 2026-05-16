بلعمري: “الاتحاد يُحسن التفاوض خارج قواعده.. وأتمنى عودته باللقب”

اعترف المدافع الدولي الجزائري، جمال بلعمري، بصعوبة مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المرتقبة مساء اليوم السبت، بين اتحاد العاصمة ومُضيفه الزمالك المصري.

وفي تصريحات خص بها قناة “on sport” المصرية، قبل الصدام المرتقب بداية من الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر، أكد بلعمري، أنه: “عاطفيا يتمناها ليلة حمراء”.

قبل أن يستدرك مدافع “الخضر” السابق: “لكن على الورق المباراة صعبة.. لا شيء حسم إلى حد الآن، الاتحاد يملك أفضلية الهدف ذهابا، والزمالك سيكون تحت ضغط ايجابي لأنه يلعب بملعبه”.

وعن توقعاته لسيناريو إياب نهائي ثاني أقوى البطولات القارية للأندية. ردّ بلعمري: “مثلما قلت إنها مباراة صعبة، الزمالك سيسيطر ويستحوذ على الكرة، والاتحاد سيتكثل في الخلف وهو يحسن ذلك.. كما أنه فريق يحسن التفاوض في سفرياته”.