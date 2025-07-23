بلعمري باقٍ في ترجي مستغانم

فضّل المدافع الدولي السابق، جمال بلعمري، مواصلة مغامرته مع ترجي مستغانم، لموسم إضافي.

والتحق بلعمري، بالترجي خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي. في صفقة انتقال حر، وساهم بشكل كبير في ضمان الفريق بقاءه ضمن البطولة المحترفة، بعد الصعود صيف 2024.

وأعلنت إدارة ترجي مستغانم اليوم الأربعاء، رسميا عن استمرار بلعمري مع النادي لموسم آخر.

يُشار إلى أن مدافع “الخضر” السابق، كان محل أطماع الصاعدين الحديثين إلى البطولة المحترفة، نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات، قبل أن يفضل في الأخير الاستقرار.