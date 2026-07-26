بلعمري: “تحدثت شخصيا مع بن دبكة من أجل عودته إلى المولودية”

كشف مناجير مولودية الجزائر، جمال بلعمري، عن المفاوضات التي جمعته مع اللاعب سفيان بن دبكة، هذا الصيف، من أجل استقدامه للعميد.

وأوضح بلعمري، في هذا الخصوص خلال حوار للصفحة الرسمية للفريق: “تابعت ملف بن دبكة، قبل التحاقي بمولودية الجزائر”.

كما أضاف: “تحدثت شخصيا مع بن دبكة، في أول يوم تعييني في المولودية، واقترحت عليه رفع العرض المالي من أجل التحاقه بالمولودية”.

وتابع جمال بلعمري: “بن دبكة، أكد لي بأن الأمر لا يتعلق بالجانب المالي، وأوضح بأنه بعد مشاورات مع عائلته، قرر عدم العودة حاليا للبطولة الوطنية”.