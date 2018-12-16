بلعمري: “جددت عقدي مع الشباب ومستعد للتجديد مرة أخرى”

كشف الدولي الجزائري، جمال بلعمري، عن سعادته بتجديد عقده مع ناديه الشباب السعودي، ليواصل بذلك مشواره رفقة الشباب، لسنوات أخرى.

وصرح بلعمري، في هذا الخصوص للصحافة السعودية: “في فترة الميركاتو تختلف وضعية كل لاعب، هناك من يرغب في التغيير، وهناك من يفضل الإستقرار، شخصيا فضلت الإستقرار”.

وأضاف: “إدارة النادي عرضت علي تجديد عقدي، بارغم من أنني لازلت مرتبطا مع الفريق لمدة سنة، أنا سعيد بذلك، وأشكرهم على ثقتهم”.

وتابع: “هذا الفريق منحني الكثير، ومن واجبي أن أرد ذلك، صحيح أنني جددت عقدي قبل أسبوع، ولو يعرضو علي التجديد مرة أخرى، جددت أيضا”.

وختم مدافع المنتخب الجزائري، جمال بلعمري: “أتمنى أن أواصل اللعب بنفس المستوى الذي بدأت به مع الشباب، إلى غاية نهاية عقدي”.