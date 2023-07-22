بلعمري :”رئيس مولودية الجزائر أقنعني في 5 إلى 10 دقائق فقط”

ابدى المدافع جمال بلعمري رضاه التام عن قراره الأخير بالانضمام إلى مولودية الجزائر بعدما كشف عدد من التفاصيل.

وقال جمال بلعمري في تصريح للصفحة الرسمية اليوم السبت “وقع الاختيار بالانضمام إلى مولودية الجزائر، قبل كل شيء. أشكر كل الأندية التي تواصلت معي، رئيس الفريق حاج رجم كان صريحا وأقنعني في 5 إلى 10 دقائق فقط”.

كما أضاف “ان شاء الله يكون الاختيار صائب، من جانبي و جانب مولودية الجزائر، أنا واع بحجم المسؤولية، أعرف البطولة جيدا، ولديها الفضل الكبير في وصولي الى ابعد نقطة”.

وأردف المدافع السابق للمنتخب الوطني “أتمنى تقديم الإضافة إلى الفريق الكبير، و أتمنى من البطولة أن تتحسن، وصلنا للوقت الذي يجب أن نكون جاهزين لإسعاد المتتبعين”.

كما ختم ابن مدينة الحراش “أنصار مولودية الجزائر حارين، ويستحقون مكانة أفضل ولما لا التتويج”.

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