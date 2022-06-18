بلعمري :” سيتم الاعلان عن توقيعي خلال الساعات القادمة”

أكّد مدافع الخضر جمال بلعمري استعداده للتعاقد مع إحدى الفرق الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. كما أشار إلى أنه توصل إلى اتفاق نهائي.

وقال بلعمري على حسابه الرسمي على “إنستغرام” اليوم السبت :”السلام عليكم شكرا على رسائل الجميع بدون استثناء الامور طيبه الحمد لله و كل شيء بخير”..

كما أضاف “سيتم الاعلان عن توقيعي في الساعات القادمة باذن الله والله ولي التوفيق بالتوفيق للجميع”.

يذكر. ان بلعمري فسخ عقده مع نادي الشباب السعودي. الذي دخل في صراع معه على مستوى الفيفا.

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