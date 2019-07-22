بلعمري في مبادرة انسانية يزور عائلة مناصر الخضر المتوفي

زار مدافع المنتخب الوطني، جمال بلعمري، عائلة مناصر المنتخب الوطني، “عرباوي توفيق”، الذي توفي خلال نهائي “الكان”، بين الجزائر، والسنغال.

وتنقل جمال بلعمري، إلى مدينة سيدي عيسى، بولاية المسيلة، محل إقامة عائلة “عرباوي”، أين قدم تعازيه القلبية، لعائلة الفقيد “توفيق عرباوي”.

ومنح مدافع الخضر، جمال بلعمري، قميصه بألوان المنتخب الوطني، حاملا إمضائه، لعائلة “عرباوي”، تعبيرا منه عن مساندته للعائلة.

يذكر أن المناصر، “عرباوي توفيق”، توفي إثر سكتة قلبية، خلال نهائي “الكان”، عند إعلان حكم المباراة ضربة جزاء للمنتخب السنغالي، قبل أن يتراجع عن قراره في الأخير.