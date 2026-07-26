بلعمري: “قدمنا عروضًا رسمية لخمسة لاعبين من أجل تدعيم الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المناجير، والماطق الرسمي لمولودية الجزائر، جمال بلعمري، المساعي التي تقوم بها إدارة النادي لتدعيم الفريق بلاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الجاري.
وصرّح بلعمري للصفحة الرسمية للعميد: “قدمنا مؤخرا عروضًا رسمية لخمسة لاعبين من أجل استقدامهم للمولودية”.
وأضاف: “لا يمكنني الكشف حاليا عن هوية اللاعبين، لكن أقول إن أغلبهم من الأسماء التي طالب بها الأنصار”.
وتابع جمال بلعمري: “نحن في انتظار ردود اللاعبين بخصوص العرض المقدم، ونأمل أن تكون تدعيمات نوعية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/Yunge