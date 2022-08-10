بلعمري :” محرز الأفضل عربيا وهذه أفضل مباراة في مشواري “

كشف المدافع الدولي جمال بلعمري عن أفضل لاعب في الساحة الكروية العالمية و العربية، و كذا أفضل مدرب في العالم العربي.

وأكّد بلعمري عبر “ستوري”، اليوم الأربعاء، عبر صفحة فريقه الخليج السعودي :”أفضل لاعب عربي الاكيد رياض محرز دون منازع. و احسن مدرب بلماضي بكل بساطة”.

وأضاف ” عالميا أفضل ميسي على رونالد و حتى رونالدو لاعب كبير”

كما تطرّق إلى أفضل هدف في مباراة له في مشواره. “ببساطة مباراة الجزائر أمام السنغال في كان 2019 بمصر هي الأفضل في مسيرتي الكروية”.

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