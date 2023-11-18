بلعمري :”مسؤوليتي كبيرة رفقة بلايلي في قيادة المولودية لتحقيق الإنجازات”

اعترف مدافع مولودية الجزائر جمال بلعمري بصعوبة المهمة التي يتحملها على عاتقه رفقة اللاعب يوسف بلايلي لقيادة الفريق إلى تحقيق الإنجازات.

وقال جمال بلعمري، اليوم الثلاثاء، لما حل ضيفا على التلفزيون العمومي “قبل كل شيء، أؤكد أننا لعبنا أمام أولمبي الشلف الفريق الصارم ولديهم استقرار فني بين اللاعبين، رأينا كيفية الفوز أمام شباب بلوزداد، ووفاق سطيف يملك لاعبين شبان يحتاجون إلى مباريات أكبر”.

وأضاف بلعمري في حديثه عن مستوى البطولة “أكيد أن المستوى في البطولة تحسن، خاصة في الملاعب الكبيرة، نملك مرافق رياضية وأتمنى أن تكون كل المباريات عرس كروي”.

كما أردف “صاحب النفس الطويل، والتركيز ذهنيا، إلى جانب الاستقرار، والاسترجاع هو سيكون صاحب اللقب، لا يوجد فريق ضعيف في البطولة الموسم الحالي”.

وختم مدافع الخضر سابقا “مسؤولية كبيرة على عاتقنا خاصة وبلايلي، نعرف أن المأمورية لن تكون سهلة، و نتمنى أن نكون عند حسن ضن الجميع”.

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