بلعمري مطلوب بقوة في الدوري السعودي      

يتواجد الدولي الجزائري جمال بلعمري، محل أطماع العديد من الأندية، الراغبة في التعاقد معه، والاستفادة من خدماته.

وكشف مناجير جمال بلعمري، عن تلقيه كم هائل من الاتصالات الهاتفية، بعد اعلان فسخ عقد بلعمري مع نادي قطر القطري.

كما أوضح ذات المصدر في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقي موكله عروضا عديدة من الأندية السعودية.

وبعد ترسيم مغادرته نادي قطر القطري، من المقرر أن يحدد الدولي الجزائري جمال بلعمري، وجهته الجديدة في الأيام القليلة المقبلة.