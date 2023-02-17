بلعمري منتظر كأساسي في أول مواجهة بألوان نادي الوصل

كشفت مصادر إعلامية إماراتية، أن الطاقم الفني لنادي الوصل الإماراتي بقيادة المدرب الأرجنتيني، خوان بيتزي، يتجه لإقحام المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري، أساسي في مواجهة نادي النصر.

وذلك في مواجهة اليوم الجمعة، بداية من الساعة 17.15 بالتوقيت المحلي، برسم الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.

يجدر للإشارة، يتواجد نادي الوصل في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 32 نقطة متأخر بأربع نقاط عن المتصدر الشارقة.